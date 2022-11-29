Этот способ поможет вам быстро успокоиться и заснуть

Научные исследования показывают, что у людей, которые спят слишком мало, в организме вырабатывается много норадреналина и адреналина, то есть гормонов стресса.

Если вы с трудом засыпаете, то попробуйте воспользоваться следующим способом. Для этого вам нужно просто зажечь в спальне ветку розмарина.