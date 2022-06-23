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Этот сыр крайне опасен для вашего сердца

Об этом рассказала диетолог
Если вы знаете, что подвержены риску развития болезней сердца, то вам нужно внимательно следить за тем, что вы едите и пьёте. Некоторые продукты могут сильно ухудшить работу сердечно-сосудистой системы. Среди них - одна из разновидностей сыра.
Этот сыр крайне опасен для вашего сердца

Зарегистрированный диетолог Лорен Манакер отмечает, что худшим сыром для сердца считается сливочный. А если есть сыра слишком много, то это может привести к осложнениям, связанным с сердечно-сосудистой системой.

Вообще сыр может входить в состав здорового и сбалансированного рациона, подчёркивает Манакер. Однако важно выбирать порции правильного размера.

Этот сыр крайне опасен для вашего сердца

Что касается сливочного сыра, то в нём много насыщенных жиров и довольно мало микроэлементов. Всего в одной порции такого сыра - 10 граммов жиров, а это 15 процентов от суточной нормы. Также из этих жиров 5,9 процента - это насыщенные, которые составляют 30 процентов дневной нормы.

Вместе с одной порцией сливочного сыра вы получите, кроме того, 29 миллиграммов холестерина. При проблемах с сердцем необходимо в день потреблять не более 300 миллиграммов этого вещества.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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