Этот сыр крайне опасен для вашего сердца

Этот сыр крайне опасен для вашего сердцаОб этом рассказала диетолог
Зарегистрированный диетолог Лорен Манакер отмечает, что худшим сыром для сердца считается сливочный. А если есть сыра слишком много, то это может привести к осложнениям, связанным с сердечно-сосудистой системой.
Вообще сыр может входить в состав здорового и сбалансированного рациона, подчёркивает Манакер. Однако важно выбирать порции правильного размера.
Что касается сливочного сыра, то в нём много насыщенных жиров и довольно мало микроэлементов. Всего в одной порции такого сыра - 10 граммов жиров, а это 15 процентов от суточной нормы. Также из этих жиров 5,9 процента - это насыщенные, которые составляют 30 процентов дневной нормы.
Вместе с одной порцией сливочного сыра вы получите, кроме того, 29 миллиграммов холестерина. При проблемах с сердцем необходимо в день потреблять не более 300 миллиграммов этого вещества.
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