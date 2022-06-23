Этот сыр крайне опасен для вашего сердца

Что касается сливочного сыра, то в нём много насыщенных жиров и довольно мало микроэлементов. Всего в одной порции такого сыра - 10 граммов жиров, а это 15 процентов от суточной нормы. Также из этих жиров 5,9 процента - это насыщенные, которые составляют 30 процентов дневной нормы.

Вместе с одной порцией сливочного сыра вы получите, кроме того, 29 миллиграммов холестерина. При проблемах с сердцем необходимо в день потреблять не более 300 миллиграммов этого вещества.

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