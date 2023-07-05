Этот тип хлеба значительно уменьшит количество жира на животе

Этот тип хлеба значительно уменьшит количество жира на животеОб этом говорится в одном исследовании
Хлеб - незаменимая пища, которую можно найти в каждом доме. Хлебом можно также быстро перекусить. Есть даже определённый тип хлеба, который поможет сбросить вес.
В исследовании, опубликованном в журнале Plant Foods for Human Nutrition, отмечается, что цельнозерновой пшеничный хлеб может значительно снизить количество жира на животе.
В этом эксперименте участвовали 50 человек из Японии. Все они в течение 12 недель соблюдали диету, включающую рафинированный (белый) или цельнозерновой хлеб.
К концу исследования обнаружилось, что уровень висцерального жира (жира на животе) снизился у тех, кто ел цельнозерновой пшеничный хлеб. Кроме того, у них уменьшилась на 4 см область живота.
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