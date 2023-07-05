Этот тип хлеба значительно уменьшит количество жира на животе

К концу исследования обнаружилось, что уровень висцерального жира (жира на животе) снизился у тех, кто ел цельнозерновой пшеничный хлеб. Кроме того, у них уменьшилась на 4 см область живота.

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