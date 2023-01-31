Этот тип сердечного приступа чаще затрагивает женщин. Вот что вам нужно о нём знать

MINOCA представляет собой сердечный приступ, причина которого - плохой приток крови к сердцу. Хотя при этом у человека нет признаков серьёзной закупорки артерий. Проблема заключается в том, что часто инфаркт диагностируют именно по закупорке коронарных артерий, а в этом случае закупорки может и не быть.

Чаще всего MINOCA встречается у более молодых женщин, а также у темнокожих и у латиноамериканцев.

Причины MINOCA могут быть очень разными. Это может быть атеросклероз (образование бляшек), но в этом случае будет заметно просто повреждение поверхности бляшки. Помимо этого, к причинам возникновения такого сердечного приступа относят спазмы коронарных артерий, которые вызывают плохой приток крови к сердцу, а также спонтанное расслоение коронарной артерии.