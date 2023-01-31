Этот тип сердечного приступа чаще затрагивает женщин. Вот что вам нужно о нём знать

Этот тип сердечного приступа чаще затрагивает женщин. Вот что вам нужно о нём знатьОн называется MINOCA
Инфаркт миокарда с необструктивными коронарными артериями (MINOCA) встречается чаще всего у женщин. И он несколько отличается от других разновидностей сердечного приступа.
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MINOCA представляет собой сердечный приступ, причина которого - плохой приток крови к сердцу. Хотя при этом у человека нет признаков серьёзной закупорки артерий. Проблема заключается в том, что часто инфаркт диагностируют именно по закупорке коронарных артерий, а в этом случае закупорки может и не быть.
Чаще всего MINOCA встречается у более молодых женщин, а также у темнокожих и у латиноамериканцев.
Причины MINOCA могут быть очень разными. Это может быть атеросклероз (образование бляшек), но в этом случае будет заметно просто повреждение поверхности бляшки. Помимо этого, к причинам возникновения такого сердечного приступа относят спазмы коронарных артерий, которые вызывают плохой приток крови к сердцу, а также спонтанное расслоение коронарной артерии.
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Признаки подобного сердечного приступа - примерно такие же, как при сердечном приступе с закупоркой артерий. То есть одышка, дискомфорт в груди (давление, стеснение, боль), головокружение, тошнота.
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