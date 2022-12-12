Этот травяной чай может вызвать три вида рака

Согласно научному исследованию, проведённому в 2009 году, один популярный травяной чай может способствовать развитию у человека рака. В частности, это травяной чай йерба мате. Он готовится из листьев и веток растения Ilex paraguariensis.

Проводилось исследование экспертами из Института онкологии в Аргентине. Специалисты считают, что чай йерба мате может повысить шансы человека столкнуться с раком гортани, полости рта, пищевода. Причём это подтверждается рядом научных работ.