Этот травяной чай может вызвать три вида рака

Этот травяной чай может вызвать три вида ракаНе все травяные чаи полезны
Обычно считается, что кофе и чай приносят пользу здоровью. Но недавнее исследование показало, что некоторые разновидности чая могут лишь навредить.
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Согласно научному исследованию, проведённому в 2009 году, один популярный травяной чай может способствовать развитию у человека рака. В частности, это травяной чай йерба мате. Он готовится из листьев и веток растения Ilex paraguariensis.
Проводилось исследование экспертами из Института онкологии в Аргентине. Специалисты считают, что чай йерба мате может повысить шансы человека столкнуться с раком гортани, полости рта, пищевода. Причём это подтверждается рядом научных работ.
Однако для того чтобы сделать окончательный вывод о том, что из-за употребления чая йерба мате у людей появляется рак, нужно провести ещё дополнительные исследования.
Сегодня появляется всё больше доказательств, что горячие напитки наносят вред здоровью человека. Связано это с влияние на организм высокой температуры. В 2016 году, например, стало известно, что напитки, температура которых составляет выше 65 градусов по Цельсию, могут повысить риск развития рака пищевода. То же самое касается и травяного чая мате.