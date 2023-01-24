Этот травяной чай поможет вам заснуть за несколько минут

Этот травяной чай поможет вам заснуть за несколько минутПопробуйте его выпить вечером
Если вы не любите спорт или здоровые закуски (морковь, хумус), то решить проблемы со сном вам поможет один напиток. Это чай с ромашкой.
Фото: eMedi Health
Специалист в области питания из Nourish & Gain Джесс Блум объяснила, что ромашковый чай часто применяется в качестве естественного средства от различных проблем со сном. Дело в том, что такой чай обладает успокаивающим эффектом.
Daily Express
Научные исследования тоже доказывают эффективность чая с ромашкой в плане улучшения качества и продолжительности сна. Так, в ходе одного исследования люди, которые две недели пили ромашковый чай, потом быстрее засыпали и имели более качественный сон.
Считается, что ромашковый чай вызывает сонливость за 30-45 минут.
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