Этот травяной чай поможет вам заснуть за несколько минут

Научные исследования тоже доказывают эффективность чая с ромашкой в плане улучшения качества и продолжительности сна. Так, в ходе одного исследования люди, которые две недели пили ромашковый чай, потом быстрее засыпали и имели более качественный сон.

Считается, что ромашковый чай вызывает сонливость за 30-45 минут.

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