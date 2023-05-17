Этот тропический фрукт снизит холестерин

Этот тропический фрукт снизит холестеринРечь идёт о хурме
В состав хурмы входит клетчатка. Исследования показывают, что она помогает значительно снизить уровень холестерина в крови.
Из-за слишком большого количества холестерина у человека выше риск столкнуться с инсультами и сердечными приступами. И одна из причин повышенного уровня холестерина - диета, содержащая много насыщенных жиров.
Зарегистрированный диетолог и основатель клиники Healthy Mays Майс Аль-Али посоветовал для снижения холестерина есть хурму. В ходе одного исследования выяснилось, что клетчатка в этом продукте снижает общий уровень холестерина.
Известно также, что хурма богата бета-каротином, магнием, кальцием, железом, натрием. Все они полезны для здоровья.
Результаты исследования, на которое ссылался специалист, были опубликованы в 2012 году в Annals of Nutrition and Metabolism.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.