Этот тропический фрукт снизит холестерин

Из-за слишком большого количества холестерина у человека выше риск столкнуться с инсультами и сердечными приступами. И одна из причин повышенного уровня холестерина - диета, содержащая много насыщенных жиров.

Зарегистрированный диетолог и основатель клиники Healthy Mays Майс Аль-Али посоветовал для снижения холестерина есть хурму. В ходе одного исследования выяснилось, что клетчатка в этом продукте снижает общий уровень холестерина.