Этот витамин сохранит молодость

Способствует обновлению клеток кожи. Витамин С помогает увеличивает срок жизни клеток кожи, уменьшает повреждение ДНК.

Однако, например, курение снижает количество витамина С в организме. То же самое происходит при старении: с возрастом витамина С становится всё меньше.

Полезны для кожи также витамины группы В, витамин А и витамин Е.

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