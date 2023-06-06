Этот вкусный завтрак кажется полезным, но из-за него вы наберёте вес

Йогуртовое парфе с ягодами, мюсли и мёдом может выглядеть как более «здоровый» вариант по сравнению с выпечкой и пончиками. Однако, по словам Маккела Кооенги, основателя Nutrition Stripped, в большинстве парфе есть подслащённые фрукты (фрукты с сиропом), а также мюсли, содержащие обычно много мёда и сахара.

Кроме того, парфе - это не сытный вариант для завтрака. И связано это как раз с тем, что в этом блюде много сахара.