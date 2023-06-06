Этот вкусный завтрак кажется полезным, но из-за него вы наберёте вес

Этот вкусный завтрак кажется полезным, но из-за него вы наберёте весВот что лучше себе не заказывать
Существует много блюд, которые кажутся полезными, но на деле содержат много насыщенных жиров и сахаров, из-за которых можно набрать вес. И йогуртовое парфе с ягодами, мюсли и мёдом - один примеров такого блюда.
Йогуртовое парфе с ягодами, мюсли и мёдом может выглядеть как более «здоровый» вариант по сравнению с выпечкой и пончиками. Однако, по словам Маккела Кооенги, основателя Nutrition Stripped, в большинстве парфе есть подслащённые фрукты (фрукты с сиропом), а также мюсли, содержащие обычно много мёда и сахара.
Кроме того, парфе - это не сытный вариант для завтрака. И связано это как раз с тем, что в этом блюде много сахара.
Тем не менее люди, которые хотят похудеть, могут вместо парфе выбрать несладкие жирные йогурты или миндальный йогурт. К нему можно добавить свежие фрукты или посыпать его гранолой.
Точно таким же неудачным продуктом на завтрак считаются батончики мюсли. Всё потому, что в них тоже много сахара.
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