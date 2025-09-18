Ежедневные занятия спортом и другие привычки, которые защитят вас от рака

Физические упражнения каждый день. В этом помогут тренировки, которые повышают частоту сердечных сокращений. Например, быстрая ходьба или езда на велосипеде. Исследования показывают, что вероятность развития рака толстой кишки наиболее эффективно снижают занятия спортом в возрасте 30-50 лет. Найдите способы включить их в свой ежедневный график.

Получение достаточного количества клетчатки. Учёные обнаружили, что полезно для защиты от колоректального рака есть как растворимую, так и нерастворимую клетчатку.