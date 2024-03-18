Ежедневный приём клетчатки связали с улучшением работы мозга у пожилых

Ежедневный приём клетчатки связали с улучшением работы мозга у пожилыхВ частности, у людей старше 60 лет
В ходе исследования учёные обнаружили именно связь между приёмом клетчатки и улучшением когнитивных функций. Правда, принимали участие в этом проекте всего 72 человека (36 пар близнецов).
Никто из участников исследования не знал, принимали они пребиотик или плацебо. Однако все добровольцы ежедневно также получали белковую пищевую добавку, выполняли упражнения с отягощениями на протяжении всего исследования.
Спустя 12 недель учёные проанализировали образцы стула участников. Они обнаружили, что у людей, принимавших пребиотики, увеличилось количество бифидобактерий (полезные кишечные бактерии). Эти вещества в некоторых других научных работах связывались с улучшением когнитивных функций.
При этом в тесте Paired Associates Learning, который может оценить наличие ранних симптомов болезни Альцгеймера, у людей, принимавших добавки, было в два раза меньше ошибок.
Также научные данные показывают, что клетчатка полезна для мозга и общего состояния здоровья людей всех возрастов.
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