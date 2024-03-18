Ежедневный приём клетчатки связали с улучшением работы мозга у пожилых

Спустя 12 недель учёные проанализировали образцы стула участников. Они обнаружили, что у людей, принимавших пребиотики, увеличилось количество бифидобактерий (полезные кишечные бактерии). Эти вещества в некоторых других научных работах связывались с улучшением когнитивных функций.

При этом в тесте Paired Associates Learning, который может оценить наличие ранних симптомов болезни Альцгеймера, у людей, принимавших добавки, было в два раза меньше ошибок.

Также научные данные показывают, что клетчатка полезна для мозга и общего состояния здоровья людей всех возрастов.

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