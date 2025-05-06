Ежевика и другие продукты, в которых полезных антоцианов больше, чем в чернике

Ежевика. Она содержит большое количество антоцианов, а некоторые сорта превосходят по их содержанию чернику. Исследования показывают, что в среднем на 100 г ежевики приходится 100-138 мг антоцианов.

Чёрная смородина. В 100 г этих ягод содержится от 113 до 158 мг антоцианов.

Вишня. Один обзор показал, что черешня содержит на 100 г 169 мг антоцианов.