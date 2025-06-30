Ежевика и не только: в каких продуктах антиоксидантов больше, чем в зелёном чае

Ежевика. 1/2 стакана этих ягод включает около 130-405 г полифенолов. В том числе антоцианов, флаванолов, фенольной кислоты. Отличным вариантом будет и покупка замороженной ежевики.

Шпинат. Из 0,5 стакана шпината вы получите 30-290 г флавонолов.

Клубника. В 1/2 стакана клубники содержится 94 г полифенолов, включая антоцианы и флаванолы.