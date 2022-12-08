Фитнес и здоровье
13:57, 08 декабря 2022
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Фармацевт назвал главную ошибку, которую совершают многие люди при гриппе и простуде

Возможно, вы тоже это делаете

Снова наступил сезон простуды и гриппа. И мало что можно сделать для того, чтобы не заразиться. Но если вы вдруг заболеете, то постарайтесь избежать этой ошибки.

Фармацевт назвал главную ошибку, которую совершают многие люди при гриппе и простуде

Фото: Mayo Clinic Health System

По словам фармацевта Chemist Click Аббаса Канани, запасаться средствами от простуды и гриппа, чтобы не допустить возникновения этих болезней или подавить самые первые их симптомы, - это ошибка. Дело в том, что данные препараты нужны для устранения симптомов заболеваний. И даже если вы начнёте их принимать, когда почувствуете першение в горле или начнёте чихать, они не помогут быстрее устранить простуду или грипп.

Фармацевт назвал главную ошибку, которую совершают многие люди при гриппе и простуде

То есть не имеет большого значения, когда конкретно вы начнёте принимать лекарства от простуды или гриппа. Эти препараты не имеют никакого отношения к вирусу, поэтому заболевание всё равно будет прогрессировать. Лечат такие препараты только отдельные симптомы. Точнее, облегчают их.

Ещё одна серьёзная ошибка многих пациентов - принимать антибиотики при простуде или гриппе. Связано это с тем, что эти болезни чаще всего вызываются вирусами, а не бактериями. То есть пить их при данных заболеваниях бесполезно и может даже навредить.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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