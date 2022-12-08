Фармацевт назвал главную ошибку, которую совершают многие люди при гриппе и простуде

То есть не имеет большого значения, когда конкретно вы начнёте принимать лекарства от простуды или гриппа. Эти препараты не имеют никакого отношения к вирусу, поэтому заболевание всё равно будет прогрессировать. Лечат такие препараты только отдельные симптомы. Точнее, облегчают их.

Ещё одна серьёзная ошибка многих пациентов - принимать антибиотики при простуде или гриппе. Связано это с тем, что эти болезни чаще всего вызываются вирусами, а не бактериями. То есть пить их при данных заболеваниях бесполезно и может даже навредить.

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