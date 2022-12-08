Фармацевт назвал главную ошибку, которую совершают многие люди при гриппе и простуде

Фармацевт назвал главную ошибку, которую совершают многие люди при гриппе и простудеВозможно, вы тоже это делаете
Снова наступил сезон простуды и гриппа. И мало что можно сделать для того, чтобы не заразиться. Но если вы вдруг заболеете, то постарайтесь избежать этой ошибки.
Фото: Mayo Clinic Health System
По словам фармацевта Chemist Click Аббаса Канани, запасаться средствами от простуды и гриппа, чтобы не допустить возникновения этих болезней или подавить самые первые их симптомы, - это ошибка. Дело в том, что данные препараты нужны для устранения симптомов заболеваний. И даже если вы начнёте их принимать, когда почувствуете першение в горле или начнёте чихать, они не помогут быстрее устранить простуду или грипп.
То есть не имеет большого значения, когда конкретно вы начнёте принимать лекарства от простуды или гриппа. Эти препараты не имеют никакого отношения к вирусу, поэтому заболевание всё равно будет прогрессировать. Лечат такие препараты только отдельные симптомы. Точнее, облегчают их.
Ещё одна серьёзная ошибка многих пациентов - принимать антибиотики при простуде или гриппе. Связано это с тем, что эти болезни чаще всего вызываются вирусами, а не бактериями. То есть пить их при данных заболеваниях бесполезно и может даже навредить.
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