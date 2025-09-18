Фармацевт назвала натуральные средства, которые облегчат аллергию

Витамин С. Исследования показывают, что он может уменьшить реакцию организма на гистамин - химическое вещество, которое вырабатывается в ответ на аллерген и вызывает симптомы аллергии. Приём витамина С уменьшает чихание, зуд, насморк, заложенность носа.

Экстракт чёрного перца. Он содержит пиперин, который может помочь при аллергии и воспалении.

Кверцетин. Это вещество может облегчить аллергию, блокируя высвобождение гистамина и снижая уровень цитокинов - белков, которые вызывают воспаление.

Белокопытник. Его издавна используют в традиционной медицине для лечения ран, кашля и астмы. Исследования показывают, что он может быть так же эффективен, как антигистаминные препараты.

Крапива двудомная. Согласно результатам исследований, совместный приём добавок с крапивой и других стандартных средств лечения аллергического ринита может значительно уменьшить симптомы аллергии.