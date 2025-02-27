Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 февраля 2025, 10:30
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Фармацевт предупредил об опасности приёма просроченных лекарств

Такие препараты могут вам навредить
К сожалению, как небезопасная утилизация, так и приём просроченных лекарственных препаратов имеют значительные риски для здоровья, экономики и окружающей среды. Подробнее об этом рассказал Ренье Кутзее, профессор фармацевтики, вице-президент Фармацевтического общества Южной Африки.
Фармацевт предупредил об опасности приёма просроченных лекарств
© Pixabay/CC0 Public Domain

Со временем лекарства деградируют. Это значит, что они могут уже не действовать так, как ожидается, после истечения срока годности. Это вызывает особую озабоченность по поводу антибиотиков: из-за слишком низких их доз может развиться устойчивость бактерий, грибков к противомикробным препаратам.

Снижение эффективности лекарств, предназначенных для лечения хронических заболеваний, тоже опасно. Это может привести к серьёзным для здоровья последствиям.

Фармацевт предупредил об опасности приёма просроченных лекарств
© Getty Images

Некоторые просроченные лекарства распадаются на вредные для здоровья соединения. Например, это ципрофлоксацин. Он может распадаться на токсичные продукты, способные нанести вред почкам.

Предпочтительный метод утилизации неиспользованных или просроченных лекарств — при помощи различных программ возврата лекарств либо авторизованных пунктов сбора.

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