Фармацевт предупредил об опасности приёма просроченных лекарств

Со временем лекарства деградируют. Это значит, что они могут уже не действовать так, как ожидается, после истечения срока годности. Это вызывает особую озабоченность по поводу антибиотиков: из-за слишком низких их доз может развиться устойчивость бактерий, грибков к противомикробным препаратам.

Снижение эффективности лекарств, предназначенных для лечения хронических заболеваний, тоже опасно. Это может привести к серьёзным для здоровья последствиям.