Фармацевт предупредил об опасности приёма просроченных лекарств

Фармацевт предупредил об опасности приёма просроченных лекарствТакие препараты могут вам навредить
Со временем лекарства деградируют. Это значит, что они могут уже не действовать так, как ожидается, после истечения срока годности. Это вызывает особую озабоченность по поводу антибиотиков: из-за слишком низких их доз может развиться устойчивость бактерий, грибков к противомикробным препаратам.
Снижение эффективности лекарств, предназначенных для лечения хронических заболеваний, тоже опасно. Это может привести к серьёзным для здоровья последствиям.
Некоторые просроченные лекарства распадаются на вредные для здоровья соединения. Например, это ципрофлоксацин. Он может распадаться на токсичные продукты, способные нанести вред почкам.
Предпочтительный метод утилизации неиспользованных или просроченных лекарств — при помощи различных программ возврата лекарств либо авторизованных пунктов сбора.
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