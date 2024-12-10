Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 декабря 2024, 09:45
1 мин.

Фармацевты объяснили, можно ли принимать вместе витамины D и K2

И какую пользу для здоровья они приносят
Витамины D (кальциферол) и K2 (менахинон) — важные для нашего организма питательные вещества. Первое особенно необходимо для здоровья костей и сердца, уменьшения воспалений, второе — для поддержания в норме состояния костей, крови и сердца.
Фармацевты объяснили, можно ли принимать вместе витамины D и K2
© Baton Rouge Clinic

Приём витамина D поддерживает здоровье костей, сердца, психики, может помочь защититься от рака. Витамин К2 тоже полезен для сердца, костей, предотвращает развитие рака, поддерживает свёртываемость крови.

Совместный приём витаминов D и К2 может быть полезен людям с определёнными болезнями, особенно если у них проблемы с костями и сердцем. Согласно одному исследованию, сочетание этих витаминов делает кости более прочными. Также некоторые учёные полагают, что для поддержания здоровья сердца и костей лучше принимать эти витамины вместе, чем по отдельности. Однако необходимо провести дополнительные исследования для подтверждения этого предположения.

Фармацевты объяснили, можно ли принимать вместе витамины D и K2
© FreshSplash / Getty Images

Принимать витамины D и К2 вместе безопасно для здоровья. Но эти добавки могут взаимодействовать с определёнными лекарствами и могут иметь побочные эффекты. Поэтому перед началом приёма любого из витаминов проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.