Фармацевты объяснили, можно ли принимать вместе витамины D и K2

Фармацевты объяснили, можно ли принимать вместе витамины D и K2И какую пользу для здоровья они приносят
Приём витамина D поддерживает здоровье костей, сердца, психики, может помочь защититься от рака. Витамин К2 тоже полезен для сердца, костей, предотвращает развитие рака, поддерживает свёртываемость крови.
Совместный приём витаминов D и К2 может быть полезен людям с определёнными болезнями, особенно если у них проблемы с костями и сердцем. Согласно одному исследованию, сочетание этих витаминов делает кости более прочными. Также некоторые учёные полагают, что для поддержания здоровья сердца и костей лучше принимать эти витамины вместе, чем по отдельности. Однако необходимо провести дополнительные исследования для подтверждения этого предположения.
Принимать витамины D и К2 вместе безопасно для здоровья. Но эти добавки могут взаимодействовать с определёнными лекарствами и могут иметь побочные эффекты. Поэтому перед началом приёма любого из витаминов проконсультируйтесь с лечащим врачом.
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