Фармацевты объяснили, можно ли принимать вместе витамины D и K2

Принимать витамины D и К2 вместе безопасно для здоровья. Но эти добавки могут взаимодействовать с определёнными лекарствами и могут иметь побочные эффекты. Поэтому перед началом приёма любого из витаминов проконсультируйтесь с лечащим врачом.

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