Фармацевты рассказали, какие лекарства ни в коем случае нельзя принимать вместе с газировкой

Фармацевты рассказали, какие лекарства ни в коем случае нельзя принимать вместе с газировкойОна может влиять на их усвоение
Антациды. Они нейтрализуют кислоты в желудке, а кислотность и углекислый газ в газированных напитках могут вызвать нежелательное газообразование и отрыжку. Это усугубит вздутие и симптомы рефлюкса. Лучше всего запивайте лекарство водой и избегайте газировки минимум в течение часа после этого.
Левотироксин. Его лучше принимать натощак, запивая чистой водой, и подождать не менее 30–60 минут перед употреблением газировки или еды.
Азольные противогрибковые препараты. Их эффективность может снизиться при приёме вместе с газировкой. Клинический фармацевт Алиса Рид объясняет, что газированные напитки типа колы увеличивает сывороточную концентрацию азольных противогрибковых препаратов, которые могут быть токсичными для организма.
Антибиотики тетрациклинового ряда. Их нужно принимать натощак и запивать чистой водой.
Метотрексат. В коле и других газированных напитках много кофеина, который может усиливать токсичность метотрексата.
Алендронат. Его одновременный приём с колой может снизить эффективность лекарства.
