Фармацевты рассказали, какие лекарства ни в коем случае нельзя принимать вместе с газировкой

Антациды. Они нейтрализуют кислоты в желудке, а кислотность и углекислый газ в газированных напитках могут вызвать нежелательное газообразование и отрыжку. Это усугубит вздутие и симптомы рефлюкса. Лучше всего запивайте лекарство водой и избегайте газировки минимум в течение часа после этого.

Левотироксин. Его лучше принимать натощак, запивая чистой водой, и подождать не менее 30–60 минут перед употреблением газировки или еды.

Азольные противогрибковые препараты. Их эффективность может снизиться при приёме вместе с газировкой. Клинический фармацевт Алиса Рид объясняет, что газированные напитки типа колы увеличивает сывороточную концентрацию азольных противогрибковых препаратов, которые могут быть токсичными для организма.