Фасоль, чечевица и не только: кардиологи назвали лучшие продукты для здоровья сердца

Фасоль и чечевица. Они содержат много растворимой клетчатки, которая снижает уровень вредного холестерина. Об этом сказала доктор Тиффани Ди Пьетро. Кроме того, эти продукты богаты калием, необходимым для контроля артериального давления.

Жирная рыба. Доктор Фади Н. Чаабан регулярно употребляет жирную рыбу. Это отличный источник омега-3 жирных кислот, которые уменьшают воспаление, снижают уровень липидов в крови, артериальное давление, улучшают эластичность кровеносных сосудов.

Орехи. Доктор Джон П. Хиггинс рекомендует их включить в рацион. Исследования показывают, что регулярное употребление миндаля значительно снижает уровень вредного холестерина и маркеров воспаления.