Фасоль и другие продукты, которые помогут поддерживать стабильный уровень сахара в крови

Фасоль и чечевица. Они содержат много клетчатки и растительного белка, которые замедляют пищеварение и выброс сахара в кровь. Например, в одной чашке чечевицы 15,6 г клетчатки и 17,9 г белка.

Морепродукты. Лосось, тунец, треска, форель, креветки, устрицы богаты полезными жирами, белком, витаминами, минералами. Все они поддерживают здоровый уровень сахара в крови. Согласно обзору 2021 года, люди, которые потребляли больше жирной рыбы (лосося), имели намного ниже риск возникновения диабета 2 типа.

Авокадо. На один такой 201-граммовый фрукт приходится 13,5 г клетчатки. Ещё в нём мало углеводов и много магния.

Сывороточный протеин. Обзор 22 исследований, проведённый в 2020 году, показал, что потребление сывороточного протеина способствует значительному снижению долгосрочного маркера контроля уровня сахара в крови (гемоглобина A1c (HbA1c)) и резистентности к инсулину. Но это характерно для тех, у кого есть метаболический синдром.

Греческий йогурт. В порции такого йогурта объёмом 3/4 стакана содержится 17 г белка. Это примерно в два раза больше, чем в обычном йогурте. Кроме того, греческий йогурт - хороший источник пробиотиков.