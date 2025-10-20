Фасоль и другие продукты, которые помогут снизить холестерин

Фасоль. В ней много клетчатки, железа, магния. Растворимая клетчатка известна способностью снижать уровень холестерина, особенно "плохого".

Орехи. Они содержат много питательных веществ, включая жиры, клетчатку, антиоксиданты. В некоторых научных исследованиях отмечается, что люди, употребляющие больше орехов, имеют ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца.

Авокадо. Этот фрукт может похвастаться большим количеством полезных мононенасыщенных жиров и клетчатки. Они помогают снизить уровень холестерина ЛПНП, особенно если их употреблять вместо менее полезных насыщенных жиров.

Жирная рыба. Она хорошо известна как источник нежирного белка. Согласно результатам одного крупного исследования, у взрослых, которые употребляли нежареную жирную рыбу, ниже вероятность развития метаболического синдрома.

Ячмень. Это цельное зерно, которое богато бета-глюканами. Этот тип растворимой клетчатки способствует снижению уровня холестерина в крови.

Соя. Как показало одно исследование, ежедневное употребление около 30 г соевых продуктов снижает уровень холестерина. Другой обзор продемонстрировал, что такие продукты улучшают уровень ЛПНП, ЛПВП и общего холестерина у людей с высокими показателями холестерина.