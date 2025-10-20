Фасоль и другие продукты, которые помогут снизить холестерин

Фасоль и другие продукты, которые помогут снизить холестеринДобавьте их в свой рацион
Фасоль. В ней много клетчатки, железа, магния. Растворимая клетчатка известна способностью снижать уровень холестерина, особенно "плохого".
Орехи. Они содержат много питательных веществ, включая жиры, клетчатку, антиоксиданты. В некоторых научных исследованиях отмечается, что люди, употребляющие больше орехов, имеют ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца.
Авокадо. Этот фрукт может похвастаться большим количеством полезных мононенасыщенных жиров и клетчатки. Они помогают снизить уровень холестерина ЛПНП, особенно если их употреблять вместо менее полезных насыщенных жиров.
Жирная рыба. Она хорошо известна как источник нежирного белка. Согласно результатам одного крупного исследования, у взрослых, которые употребляли нежареную жирную рыбу, ниже вероятность развития метаболического синдрома.
Ячмень. Это цельное зерно, которое богато бета-глюканами. Этот тип растворимой клетчатки способствует снижению уровня холестерина в крови.
Соя. Как показало одно исследование, ежедневное употребление около 30 г соевых продуктов снижает уровень холестерина. Другой обзор продемонстрировал, что такие продукты улучшают уровень ЛПНП, ЛПВП и общего холестерина у людей с высокими показателями холестерина.
Тёмный шоколад. Исследования показывают, что флавоноиды в этом шоколаде и какао снижают вероятность развития болезней сердца. Однако часто шоколад содержит много сахара, поэтому ешьте не более одной порции в день и выбирайте плитки с содержанием какао 70% или выше.
Яблоки, цитрусовые и ягоды. Пектин, который есть в составе многих фруктов, приводит к снижению уровня холестерина. Отчасти это происходит за счёт уменьшения количества холестерина, которое вырабатывает печень.
Овощи. Как и фрукты, они богаты питательными веществами, содержат множество витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Кроме того, в них мало калорий и жира.
Чай. Он содержит специальные вещества, которые снижают уровень холестерина. Большинство исследований показывают, что для сердца полезны и зелёный, и чёрный чаи.
Оливковое масло. В оливковом масле первого холодного отжима содержится большое количество полезных мононенасыщенных жиров. Они способствуют снижению уровня холестерина ЛПНП.
Продукты, обогащённые фитостеролами и станолами. Эти вещества естественным образом содержатся во многих продуктах растительного происхождения, в том числе в злаках, овощах, фруктах, орехах, семенах, бобовых. Они помогают снизить уровень холестерина в крови.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.