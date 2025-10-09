Фасоль и другие продукты, которых нужно избегать при приёме цинка

Фасоль. Фасоль, нут, фасоль пинто содержат фитаты. Эти вещества блокируют усвоение цинка. Снизить количество фитатов может приготовление и замачивание бобовых.

Арахис. В нём тоже есть фитаты. Поэтому лучше принимать добавки с цинком за два часа до употребления арахиса или через два часа после этого.

Кофе. Он содержит полифенолы и статины, незначительно снижающие усвоение цинка. Постарайтесь, чтобы интервал между приёмом цинка и употреблением чая/кофе составлял не менее 30–60 минут.

Йогурт. Добавки с кальцием, йогурт, сыр затрудняют усвоение организмом цинка и железа.