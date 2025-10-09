Фасоль и другие продукты, которых нужно избегать при приёме цинка

Фасоль и другие продукты, которых нужно избегать при приёме цинкаОб этом важно знать
Фасоль. Фасоль, нут, фасоль пинто содержат фитаты. Эти вещества блокируют усвоение цинка. Снизить количество фитатов может приготовление и замачивание бобовых.
Арахис. В нём тоже есть фитаты. Поэтому лучше принимать добавки с цинком за два часа до употребления арахиса или через два часа после этого.
Кофе. Он содержит полифенолы и статины, незначительно снижающие усвоение цинка. Постарайтесь, чтобы интервал между приёмом цинка и употреблением чая/кофе составлял не менее 30–60 минут.
Йогурт. Добавки с кальцием, йогурт, сыр затрудняют усвоение организмом цинка и железа.
Овёс. Он, как и другие цельнозерновые продукты с большим количеством клетчатки, содержит фитаты, блокирующие усвоение цинка.
Растительное молоко. В обогащённом миндальном, соевом, рисовом молоке, как и в коровьем, содержится кальций, препятствующий усвоению цинка.
Алкоголь (в больших количествах). Чрезмерное употребление алкоголя может помешать всасыванию цинка в кишечнике.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.