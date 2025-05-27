Фасоль и не только: в каких продуктах с углеводами белка больше, чем в яйце

Одно яйцо содержит 6 г белка. И вот в каких богатых углеводами продуктах этого вещества ещё больше.

Фасоль. Одна чашка варёной чёрной фасоли даст вам 15 г белка и 15 г клетчатки. Также в фасоли много калия, кальция, фолиевой кислоты.

Чечевица. Из одной чашки варёной чечевицы можно получить около 18 г белка.

Нут. В варёном виде одна чашка нута обеспечивает организм почти 15 г белка и 13 г клетчатки.