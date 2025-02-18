Фасоль, жирная рыба, чечевица, орехи: названы лучшие белки против воспаления

Фасоль. Обзор 2021 года, опубликованный в Nutrients, показал: пигменты в цветной или более тёмной фасоли содержат противовоспалительные антиоксидантные соединения. Эти вещества помогают защититься от рака, болезней сердца, ожирения и диабета. Также фасоль богата клетчаткой — резистентным крахмалом. Он может принести пользу кишечнику, как отмечается в исследовании 2022 года.

Жирная рыба. Это касается лосося, тунца, скумбрии. Они содержат много омега-3 жирных кислот. В ходе одного метаанализа, опубликованного в журнале Nutrients в 2020 году, учёные обнаружили: каждые дополнительные 20 г рыбы в день связаны с 4%-ным снижением вероятности развития сердечных заболеваний или смерти от них. Для получения этих преимуществ в идеале нужно съедать около 60 г рыбы в сутки.