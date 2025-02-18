Фасоль, жирная рыба, чечевица, орехи: названы лучшие белки против воспаления

Фасоль, жирная рыба, чечевица, орехи: названы лучшие белки против воспаленияДобавьте их в свой рацион
Фасоль. Обзор 2021 года, опубликованный в Nutrients, показал: пигменты в цветной или более тёмной фасоли содержат противовоспалительные антиоксидантные соединения. Эти вещества помогают защититься от рака, болезней сердца, ожирения и диабета. Также фасоль богата клетчаткой — резистентным крахмалом. Он может принести пользу кишечнику, как отмечается в исследовании 2022 года.
Жирная рыба. Это касается лосося, тунца, скумбрии. Они содержат много омега-3 жирных кислот. В ходе одного метаанализа, опубликованного в журнале Nutrients в 2020 году, учёные обнаружили: каждые дополнительные 20 г рыбы в день связаны с 4%-ным снижением вероятности развития сердечных заболеваний или смерти от них. Для получения этих преимуществ в идеале нужно съедать около 60 г рыбы в сутки.
Чечевица. В ней много полифенолов, растительных веществ с антиоксидантными свойствами. Эти соединения уменьшают воспаление. Употребление в пищу чечевицы связано со снижением вероятности развития диабета, ожирения, рака и заболеваний сердца.
Орехи. Эксперты обнаружили, что грецкие орехи и миндаль уменьшают воспаление. Об этом говорится в обзоре, опубликованном в 2023 году в журнале Nutrients. Также в орехах содержится столько же белка, сколько в мясе, рыбе или яйцах.
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