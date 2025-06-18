Фисташки назвали лучшими орехами для снижения кровяного давления

Вот несколько преимуществ питательного состава фисташек для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Много калия и мало натрия. Калий важен для поддержания здорового уровня кровяного давления. Он помогает почкам выводить избыток натрия через мочу, что снижает нагрузку на кровеносные сосуды и уменьшает объём крови. Также калий помогает расслабить стенки кровеносных сосудов. 28 г очищенных несолёных фисташек дают около 300 мг калия (и всего 1,7 мг натрия).

Полезные для сердца мононенасыщенные жиры. Замена насыщенных жиров мононенасыщенными помогает улучшить уровень холестерина и поддержать здоровье сердца. Кроме того, эти полезные жиры могут играть роль в регулировании артериального давления.