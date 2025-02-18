Фисташки, оливковое масло и не только: названы продукты, снижающие холестерин

Фисташки, оливковое масло и не только: названы продукты, снижающие холестеринВозьмите себе на заметку
Один из главных способов борьбы с высоким уровнем холестерина — сбалансированная диета. Согласно результатам одной работы, всего 1,5−3 г стеролов или растительных станолов снижают вредный холестерин на 7,5−12%. Эксперты говорят, что лучше всего употреблять эти вещества два раза в день в обильный приём пищи (завтрак, обед, ужин).
Содержатся растительные стеролы и станолы в определённых продуктах. Например, в фисташках, масле зародышей пшеницы, оливковом масле, шалфее, орегане, тимьяне, паприке, миндальном масле, семенах кунжута, какао-масле, орехе макадамия. Также их добавляют в некоторые йогурты, спреды, маргарины, молоко.
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