Фисташки, оливковое масло и не только: названы продукты, снижающие холестерин

Содержатся растительные стеролы и станолы в определённых продуктах. Например, в фисташках, масле зародышей пшеницы, оливковом масле, шалфее, орегане, тимьяне, паприке, миндальном масле, семенах кунжута, какао-масле, орехе макадамия. Также их добавляют в некоторые йогурты, спреды, маргарины, молоко.

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