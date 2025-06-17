Фитнес-эксперты назвали преимущества мышечной массы для здоровья

Вы можете стать сильнее и подвижнее. За счёт этого вам будет легче в повседневной жизни носить продукты, поднимать ребёнка, передвигать мебель.

Вы можете снизить риск получения травмы. Сильные ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и основные мышцы помогают снять нагрузку с нижней части спины, когда вы поднимаете коробки или даже тяжёлый холодильник, чтобы перетащить их в машину. Брайан Бетанкур, клинический физиолог, добавляет, что наращивание мышц способствует стабильности суставов, целостности осанки, профилактике травм и даже долголетию, поскольку вы сохраняете функциональную независимость.

Вам будет легче контролировать уровень сахара в крови. До 80% глюкозы после еды усваивается мышцами. Скелетные мышцы при этом играют главную роль в регуляции уровня сахара в крови. Больше мышц - это больше инсулиночувствительных клеток, доступных для удаления глюкозы из кровотока. Мышечная ткань может также поглощать глюкозу без инсулина, особенно во время выполнения упражнений и после них.

Ваш метаболизм может улучшиться. Большая мышечная масса связана с более высокой скоростью метаболизма в состоянии покоя. Это значит, что чем больше у вас мышц, тем больше вы сжигаете калорий в покое. Считается, что 0,45 кг мышц сжигает около 6–7 ккал в сутки по сравнению с 1–2 ккал в день на 0,45 кг жира. Также скорость метаболизма тела может оставаться повышенной до 48 часов, а в некоторых случаях до 72 часов после силовой тренировки.