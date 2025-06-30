Фитнес-тест “Сядь-встань” покажет, насколько долго вы проживёте

Для прохождения теста выполняйте следующие движения. Встаньте босиком на нескользящую поверхность и убедитесь, что на вас надета свободная одежда. Постарайтесь сесть на пол, помогая себе как можно меньше. Из положения сидя попытайтесь снова встать, вновь помогая себе по минимуму.

Однако эксперты отмечают, что людям с ограниченными физическими возможностями, беременным и пожилым нельзя проходить этот тест.

Участники, которые в ходе исследования набрали по этому тесту наивысший балл (10), имели средний показатель смертности 3,7%. При этом уровень смертности увеличился в три раза (до 11%) у тех, кто набрал 8 баллов. Люди, получившие самый низкий балл, имели 42% выше уровень смертности.

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