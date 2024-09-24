Фитнес-тренер дал советы, как мужчинам старше 50 лет заниматься спортом

Отдавайте приоритет силовым тренировкам. Естественным образом мышцы становятся слабее с возрастом. Силовые тренировки помогают поддерживать мышечную массу, улучшают обмен веществ, поддерживают здоровье суставов. Выполняйте силовые упражнения для всех основных групп мышц не реже двух-трёх раз в неделю.

Добавьте в программу упражнения на мобильность. С годами суставы теряют естественный диапазон движения, что приводит к скованности и травмам. Динамические упражнения на растяжку и подвижность помогают поддерживать гибкость и предотвращать проблемы с суставами.

Не пропускайте кардиотренировки. Хотя бы 150 минут в неделю уделяйте таким тренировкам. Они могут включать быструю ходьбу, езду на велосипеде или плавание. Также вы можете добавить более короткие сеансы высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT).

Сосредоточьтесь на силе корпуса. Сильный корпус поддерживает осанку, равновесие и устойчивость, защищает от болей в пояснице.

Будьте последовательны, но прислушивайтесь к своему телу. Перетренированность или игнорирование признаков усталости/боли может привести к долгосрочным травмам.