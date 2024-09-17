Фитнес-тренер дал советы по тренировкам женщинам 50+

Отдавайте приоритет силовым тренировкам. Они позволяют наращивать мышечную массу, которая уменьшается с возрастом. Также они придают сил, ускоряют метаболизм и улучшают плотность костей.

Не пропускайте упражнения на мобильность. Со временем суставы могут стать более жесткими, а диапазон движения может уменьшиться. Исправить это могут специальные упражнения на мобильность. Посвящайте 10−15 минут до или после тренировки растяжке и работе над подвижностью суставов.

Потребляйте достаточно белка. Это нужно для сохранения мышечной массы, поддержания здоровья костей и восстановления после тренировок. За один приём пищи получайте 20−30 г белка.

Выбирайте кардиотренировки с низкой интенсивностью. Варианты с низкой нагрузкой — это плавание, езда на велосипеде или быстрая ходьба.

Не забывайте о тренировке равновесия. Это позволит предотвратить падения. Например, стойте на одной ноге, практикуйте ходьбу с перекатами с пятки на носок, используйте балансировочную доску.