Фитнес-тренер назвал лучшие способы избавления от жира на животе после 45 лет

Начинайте день с завтрака, богатого белком. Он насыщает, приводит в норму уровень сахара в крови и ускоряет обмен веществ. После 45 лет нашему организму нужно ещё больше белка для сохранения мышц и предотвращения образования жировых отложений. Старайтесь в первый приём пищи съедать 25–30 г. Попробуйте для этого яйца, греческий йогурт с ягодами или протеиновый смузи.

Гуляйте 30 минут ежедневно. Известно, что ходьба снижает уровень стресса, улучшает чувствительность к инсулину. Это важно для контроля веса. Можете выходить на короткую прогулку после еды, что поддерживать уровень глюкозы в крови в норме.

Выполняйте силовые тренировки не менее трёх раз в неделю. Чем больше у вас мышц, тем больше калорий вы сжигаете в течение дня. Тренируйте три раза в неделю, используя сложные движения: приседания, тяги и отжимания. Начните с упражнений с собственным весом или с эспандерами, а затем постепенно увеличивайте вес. Важно сосредоточиться на правильной технике, а не только на подъёме тяжестей.