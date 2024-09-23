Фитнес-тренер рассказал, достаточно ли ходить пешком два раза в неделю, чтобы быть в форме

Известно, что ходьба помогает снизить риск возникновения сердечных заболеваний, поддерживать метаболическое здоровье и здоровый вес. Также прогулка может быть полезна для психического здоровья, она стимулирует когнитивные функции, говорит Эйприл Гатлин, старший тренер STRIDE Fitness.

Если у вас есть возможность ходить только два раза в неделю, то немного ходить лучше, чем не ходить вообще. Но чтобы увидеть заметные изменения в выносливости, силе, весе и общей физической форме, необходимо добавить к прогулкам наклоны, увеличить темп или продолжительность ходьбы.