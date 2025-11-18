Физическая активность и другие эффективные способы облегчить состояние при менопаузе

Физические упражнения помогают сбросить вес, а это связывают с уменьшением приливов и ночной потливости. Врачи рекомендуют также сочетать аэробные упражнения, такие как бег или ходьба, и силовые тренировки.

Следите и за тем, что вы едите. Согласно новым научным данным, «растительная диета», содержащая много овощей и сои, а также мало масла, может помочь справиться с приливами.

Ещё один ключевой компонент - исключение из рациона продуктов, которые способны спровоцировать приливы. Это алкоголь и кофеин.