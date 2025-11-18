Физическая активность и другие эффективные способы облегчить состояние при менопаузе

Физическая активность и другие эффективные способы облегчить состояние при менопаузеОб этом важно знать
Физические упражнения помогают сбросить вес, а это связывают с уменьшением приливов и ночной потливости. Врачи рекомендуют также сочетать аэробные упражнения, такие как бег или ходьба, и силовые тренировки.
Следите и за тем, что вы едите. Согласно новым научным данным, «растительная диета», содержащая много овощей и сои, а также мало масла, может помочь справиться с приливами.
Ещё один ключевой компонент - исключение из рациона продуктов, которые способны спровоцировать приливы. Это алкоголь и кофеин.
Помимо изменений образа жизни, облегчить симптомы менопаузы могут некоторые негормональные рецептурные препараты. Это антидепрессанты, оксибутинин (препарат для лечения гиперактивного мочевого пузыря), Veozah (торговое название фезолинетанта). Правда, они имеют побочные эффекты.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.