Физическая активность и другие факторы, из-за которых ваш вес постоянно колеблется

Физическая активность и другие факторы, из-за которых ваш вес постоянно колеблетсяОб этом важно знать при похудении
Вот от каких вещей зависят колебания веса.
Употребление воды. Масса тела взрослого человека на 60% состоит из воды. В течение дня содержание воды в организме может меняться на 5%.
Приём пищи и её переваривание. Процесс переваривания пищи и потеря воды обычно приводят к снижению веса. При этом запор может привести к его увеличению.
Физическая активность. Во время занятий спортом вы потеете и теряете жидкость. Однако после окончания тренировки мышц могут удерживать жидкость в процессе восстановления.
Температура окружающей среды. Наше тело в жару потеет больше, а при холоде удерживает больше воды.
Гормональные изменения. У женщин вес часто увеличивается до менструаций или во время них. К накоплению жира в организме и замедлению метаболизма могут привести менопауза и перименопауза. На гормональный фон также влияют такие заболевания, как эндометриоз, синдром поликистозных яичников (СПКЯ), миома матки. У мужчин с возрастом снижается уровень тестостерона, что может вызвать накопление жира на животе и уменьшение мышечной массы.
Стресс. Он провоцирует выработку гормона стресса кортизола, который переводит наш организм в режим выживания.
Недостаток сна. Он может усилить выработку гормонов голода, из-за чего вас будет тянуть к еде и вы можете набрать вес.
Алкоголь. Спиртное временно снижает вес, вызывая обезвоживание. Однако алкоголь высококалориен и может усиливать аппетит.
Лекарства. Изменения веса часто вызывают стероиды и диуретики.
Болезнь. Обезвоживание и снижение веса могут вызвать лихорадка, диарея, рвота. При этом сердечная или почечная недостаточность приводят к увеличению веса.
Выходные и праздники. Часто в дни отдыха люди набирают примерно 0,5-1,2 кг.
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