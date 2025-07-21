Физическая активность и другие факторы, из-за которых ваш вес постоянно колеблется

Вот от каких вещей зависят колебания веса.

Употребление воды. Масса тела взрослого человека на 60% состоит из воды. В течение дня содержание воды в организме может меняться на 5%.

Приём пищи и её переваривание. Процесс переваривания пищи и потеря воды обычно приводят к снижению веса. При этом запор может привести к его увеличению.

Физическая активность. Во время занятий спортом вы потеете и теряете жидкость. Однако после окончания тренировки мышц могут удерживать жидкость в процессе восстановления.

Температура окружающей среды. Наше тело в жару потеет больше, а при холоде удерживает больше воды.

Гормональные изменения. У женщин вес часто увеличивается до менструаций или во время них. К накоплению жира в организме и замедлению метаболизма могут привести менопауза и перименопауза. На гормональный фон также влияют такие заболевания, как эндометриоз, синдром поликистозных яичников (СПКЯ), миома матки. У мужчин с возрастом снижается уровень тестостерона, что может вызвать накопление жира на животе и уменьшение мышечной массы.

Стресс. Он провоцирует выработку гормона стресса кортизола, который переводит наш организм в режим выживания.