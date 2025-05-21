Физическая активность и другие привычки образа жизни, которые помогут дожить до 100 лет

Сон. В ходе исследования с участием около 500 000 британцев выяснилось, что нерегулярный сон связан с повышением риска ранней смерти на 50% по сравнению с теми, кто спал регулярно. Сменные работники имели выше риск возникновения инсульта, а медсёстры, которые работали посменно в течение десятилетий, имели худшее здоровье и раньше умирали по сравнению с медсёстрами, которые посменно не работали. При этом то, сколько вам нужно сна и когда необходимо ложиться спать, - сугубо индивидуально. Поэтому эксперты рекомендуют взрослым проводить во сне в сутки от 7 до 9 часов.

Борьба со стрессом. Пожилые люди, имеющие повышенную психологическую устойчивость к стрессу, с меньшей вероятностью преждевременно умрут от любой причины. Для улучшения психологической устойчивости им хватит всего восьми недель регулярных занятий йогой. Те, кто более социально активен, тоже живут обычно дольше. Фактически люди старше 65 лет, которые ежедневно активно взаимодействуют с другими, в три раза чаще живут на пять лет дольше по сравнению с теми, кто почти никогда не участвует в социальной деятельности.

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