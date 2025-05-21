Физическая активность и другие привычки образа жизни, которые помогут дожить до 100 лет

Физическая активность и другие привычки образа жизни, которые помогут дожить до 100 летВсего их четыре
Физическая активность. Исследования показывают, что физические активные люди обычно здоровее и живут дольше. Согласно результатам одной работы, переход от отсутствия занятий спортом к быстрой ходьбе в течение примерно 75 минут в неделю увеличивает продолжительность жизни примерно на два года. При этом сидячий образ жизни связывают с более высоким риском преждевременной смерти по любой причине. Если хотите жить дольше, избегайте длительного сидения.
Употребление овощей. Результаты новой работы, в которой в течение 30 лет участвовали около 100 000 человек, показали: те, кто в хорошем здравии дожил до 70 лет (то есть без хронических заболеваний), обычно ели больше фруктов, овощей, цельного зерна, орехов и бобовых и меньше трансжиров, красного или обработанного мяса, жареной и сладкой пищи. Исследования ограничения калорий и прерывистого голодания на животных продемонстрировали также, что оба этих варианта питания могут увеличить продолжительность жизни.
Сон. В ходе исследования с участием около 500 000 британцев выяснилось, что нерегулярный сон связан с повышением риска ранней смерти на 50% по сравнению с теми, кто спал регулярно. Сменные работники имели выше риск возникновения инсульта, а медсёстры, которые работали посменно в течение десятилетий, имели худшее здоровье и раньше умирали по сравнению с медсёстрами, которые посменно не работали. При этом то, сколько вам нужно сна и когда необходимо ложиться спать, - сугубо индивидуально. Поэтому эксперты рекомендуют взрослым проводить во сне в сутки от 7 до 9 часов.
Борьба со стрессом. Пожилые люди, имеющие повышенную психологическую устойчивость к стрессу, с меньшей вероятностью преждевременно умрут от любой причины. Для улучшения психологической устойчивости им хватит всего восьми недель регулярных занятий йогой. Те, кто более социально активен, тоже живут обычно дольше. Фактически люди старше 65 лет, которые ежедневно активно взаимодействуют с другими, в три раза чаще живут на пять лет дольше по сравнению с теми, кто почти никогда не участвует в социальной деятельности.
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