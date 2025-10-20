Физическая активность и другие способы улучшить психическое здоровье после работы

Выведите тело из «рабочего» режима. Физическая активность - один из самых простых и эффективных способов сделать это. Одно исследование 2025 года показало, что прохождение примерно 7000 шагов в день связано с улучшением физического и психического благополучия. Дело в том, что движение запускает выработку эндорфинов, которые улучшают настроение и снижают уровень гормонов стресса.

Общайтесь с другими (или с самим собой). По мнению Кэролайн Лиф, магистра наук и доктора философии, качественное общение с другими людьми жизненно важно для эмоциональной регуляции и долгосрочной устойчивости. Эксперты считают также, что одиночество действует как хронический стрессор, повышая уровень кортизола, что может привести к развитию как психических, так и физических заболеваний. И даже если вам не с кем поговорить, всё равно ведение дневника может повысить вашу психологическую устойчивость и эмоциональную регуляцию. Это значит, что вы будете себя ощущать менее одиноко.