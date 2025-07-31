Фитнес и здоровье
Опубликовано 31 июля 2025, 14:15
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Физическая активность и не только: вот что поможет вам при высоком уровне холестерина

Об этом сказал врач-кардиолог
Существует несколько способов снизить уровень холестерина в крови. Вот что рекомендуют делать кардиологи, если вы только что узнали об этой проблеме.
Физическая активность и не только: вот что поможет вам при высоком уровне холестерина
© Mass General Brigham

Начните тренироваться. Из-за физической активности повышается уровень полезного холестерина и снижается уровень вредного, а также жиров в крови, закупоривающих артерии. Лучше всего выполнять тренировки, улучшающие здоровье сердца и сосудов. Это бег, ходьба, другие упражнения на свежем воздухе.

Ограничьте потребление насыщенных жиров. Эти жиры содержатся в жирных кусках мяса, жирных молочных продуктах. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить их потребление до 6% от общего количества калорий в сутки.

Физическая активность и не только: вот что поможет вам при высоком уровне холестерина
© nensuria / Getty Images

Ешьте больше фруктов и овощей. Они должны быть богаты растворимой клетчаткой. Например, это яблоки, апельсины, груши, брюссельская капуста, морковь, сладкий картофель.

Подумайте о приёме лекарств. Если вы занимаетесь спортом и соблюдаете правильную диету минимум полгода, а по анализам у вас всё равно уровень холестерина повышен, то рассмотрите возможность приёма лекарств.

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