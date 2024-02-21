Физическая активность оказалась полезна при одиночестве

Как оказалось, одинокие люди сообщали о сравнительно более низком уровне эмоционального благополучия. Однако уровень благополучия повышался, когда испытуемые были физически активными. Данные показывают, что занятия спортом, такие как ходьба со скоростью три мили в час (три километра в час) в течение 60 минут, может компенсировать кратковременный дефицит социального взаимодействия.

В дальнейшем специалисты обнаружили, что этот положительный эффект сохраняется даже при более низких уровнях активности и во время ограничений, связанных с пандемией. Изучение функций мозга участников также показало, что люди с повышенным нейрональным риском депрессии и одиночества лучше остальных извлекали выгоду из более физически активного образа жизни.

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