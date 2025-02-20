Физическая активность в свободное время защитит вас от диабета

В рамках проекта учёные использовали данные 5866 работающих взрослых в возрасте 30−60 лет в когорте Inter99 в Дании. Согласно выводам этого исследования, просмотр телевизора или чтение в сочетании с работой, требующей любой физической активности, в значительной степени связаны с более высоким риском возникновения диабета 2 типа. При этом физическая активность умеренной или высокой интенсивности в свободное время была связана со значительно более низкой вероятностью развития диабета.

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