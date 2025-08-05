Физические и умственные упражнения, диета, регулярные медосмотры: что поможет избежать ухудшения работы мозга

Физические и умственные упражнения, диета, регулярные медосмотры: что поможет избежать ухудшения работы мозгаЭто показало новое исследование
Учёные отбирали для нового исследования людей с низким уровнем физической активности (менее 60 минут умеренных физических нагрузок в неделю), которые не соблюдали диету MIND. Также участники должны были соответствовать минимум двум из следующих условий: наличие проблем с памятью у близкого родственника; наличие высокого кровяного давления, уровня холестерина или сахара в крови; идентификация себя как часть расовой или этнической группы, которая часто недостаточно представлена в исследованиях; возраст от 70 до 79 лет или мужской пол.
Всего было две группы. Различия между ними заключались в реализации программы. Первая группа была структурированной. Участники в ней получали дополнительную поддержку от обученных специалистов и тесно сотрудничали с командами из 10–15 человек для поддержания мотивации и чувства ответственности. Также они выполняли четыре раза в неделю аэробные упражнения средней и высокой интенсивности в течение 30–35 минут, а также упражнения на силу и гибкость два раза в неделю; пользовались компьютерной программой для тренировки мозга три раза в неделю по 30 минут, регулярно участвовали в других интеллектуально сложных и социальных мероприятиях; соблюдали диету MIND; каждые полгода проверяли артериальное давление, вес, сдавали анализы.
Вторая группа была более независимой, но всё равно имела доступ к поддержке со стороны команд сверстников и консультантов Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера. Участники из этой группы получили советы по физическим упражнениям, питанию и здоровью мозга, за два года посетили шесть встреч команды сверстников и проходили ежегодный медицинский осмотр во время визитов в клинику.
У структурированной группы результаты проявились по итогу быстрее, чем у группы самостоятельной терапии. Статистически значимой была разница между ними в планировании, решении проблем и многозадачности. Чуть лучше структурированная группа оказалась в скорости обработки информации.
Получается, что сочетание регулярных физических упражнений, здорового питания, умственной стимуляции и социальной активности может помочь поддержать здоровье мозга и снизить риск ухудшения памяти. Особенно это касается тех, у кого вероятность развития деменции повышенная.
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