Физические и умственные упражнения, диета, регулярные медосмотры: что поможет избежать ухудшения работы мозга

Учёные отбирали для нового исследования людей с низким уровнем физической активности (менее 60 минут умеренных физических нагрузок в неделю), которые не соблюдали диету MIND. Также участники должны были соответствовать минимум двум из следующих условий: наличие проблем с памятью у близкого родственника; наличие высокого кровяного давления, уровня холестерина или сахара в крови; идентификация себя как часть расовой или этнической группы, которая часто недостаточно представлена в исследованиях; возраст от 70 до 79 лет или мужской пол.

Всего было две группы. Различия между ними заключались в реализации программы. Первая группа была структурированной. Участники в ней получали дополнительную поддержку от обученных специалистов и тесно сотрудничали с командами из 10–15 человек для поддержания мотивации и чувства ответственности. Также они выполняли четыре раза в неделю аэробные упражнения средней и высокой интенсивности в течение 30–35 минут, а также упражнения на силу и гибкость два раза в неделю; пользовались компьютерной программой для тренировки мозга три раза в неделю по 30 минут, регулярно участвовали в других интеллектуально сложных и социальных мероприятиях; соблюдали диету MIND; каждые полгода проверяли артериальное давление, вес, сдавали анализы.