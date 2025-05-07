Физические упражнения помогли снизить риск возникновения деменции на 40%

Как показал новый обзор, даже небольшие дозы высокоинтенсивной активности (эквивалентные быстрой ходьбе, при которой вы не можете разговаривать) могут снизить риск возникновения деменции до 40%.

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