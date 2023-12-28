Физиолог объяснил, с чего лучше начинать тренировку: с кардио или силовых упражнений

Физиолог объяснил, с чего лучше начинать тренировку: с кардио или силовых упражненийВсё неоднозначно
Американский колледж спортивной медицины рекомендует выполнять во время тренировок как кардио, так и силовые упражнения. Эта комбинация даёт уникальные преимущества для здоровья, снижая вероятность развития хронических заболеваний.
Научные исследования показывают, что при создании программы тренировок нужно учитывать несколько факторов. Это в том числе возраст, уровень физической подготовки, опыт тренировок, цели.
Кроме того, любой вид физической активности будет лучше, чем отказ от упражнений. Аэробные упражнения — это такие, благодаря которым ваше сердце начинает биться чаще. Это бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде, использование кардиотренажёров. Известно, что регулярное выполнение кардио улучшают доставку кислорода к мышцам, снижают вероятность развития некоторых хронических болезней, ускоряют сжигание жира, улучшают физические и когнитивные функции.
Тренировка с отягощениями предполагает укрепление мышц путём подъёма, толкания или подтягивания, преодоления сопротивления. Эти упражнения улучшают силу, размер мышц, выносливость. Научно доказано, что особенно полезны тренировки с отягощениями тем, кто страдает диабетом 2 типа или подвержен более высокому риску его возникновения. Силовые тренировки улучшают показатели кровяного давления, уровень глюкозы в крови, способность мышц использовать глюкозу для получения энергии, помогают поддерживать мышечную массу тела и здоровье костей.
На самом деле лучше всего выполнять обе разновидности упражнений вместе. Особенно это касается тех, у кого выше риск столкнуться с хроническими болезнями. Тогда будут одновременно улучшаться аэробные функции и мышечная сила. И это вне зависимости от порядка выполнения упражнений.
Но если вы спортсмен, то к последовательности видов тренировок лучше относиться внимательнее. Из-за выполнения силовых упражнений и кардио в рамках одной тренировки у вас может медленнее увеличиваться мышечная сила, да и сами мышцы могут расти медленнее. В этом случае начинать тренироваться лучше с силовых упражнений либо с тех, которые нужны для достижения ваших целей.
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