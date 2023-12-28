Физиолог объяснил, с чего лучше начинать тренировку: с кардио или силовых упражнений

Тренировка с отягощениями предполагает укрепление мышц путём подъёма, толкания или подтягивания, преодоления сопротивления. Эти упражнения улучшают силу, размер мышц, выносливость. Научно доказано, что особенно полезны тренировки с отягощениями тем, кто страдает диабетом 2 типа или подвержен более высокому риску его возникновения. Силовые тренировки улучшают показатели кровяного давления, уровень глюкозы в крови, способность мышц использовать глюкозу для получения энергии, помогают поддерживать мышечную массу тела и здоровье костей.

На самом деле лучше всего выполнять обе разновидности упражнений вместе. Особенно это касается тех, у кого выше риск столкнуться с хроническими болезнями. Тогда будут одновременно улучшаться аэробные функции и мышечная сила. И это вне зависимости от порядка выполнения упражнений.

Но если вы спортсмен, то к последовательности видов тренировок лучше относиться внимательнее. Из-за выполнения силовых упражнений и кардио в рамках одной тренировки у вас может медленнее увеличиваться мышечная сила, да и сами мышцы могут расти медленнее. В этом случае начинать тренироваться лучше с силовых упражнений либо с тех, которые нужны для достижения ваших целей.

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