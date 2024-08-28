Физиотерапевт рассказала о простых способах улучшения подвижности и равновесия

Упражнения на равновесие. Регулярное выполнение таких упражнений улучшает осанку и координацию, снижает риск падений и возникновения травм. Например, это стойка на одной ноге, ходьба с пятки на носок.

Силовые тренировки. Результаты исследований показывают, что эти тренировки могут расширить диапазон движений. Выполнять их можно как с отягощениями, так и с собственным весом. К подобным упражнениям относятся приседания, подъёмы ног.

Упражнения на гибкость. Это растяжка, йога. Научно доказано, что позы дерева, Воина III, собака мордой вниз улучшают мышечную силу, гибкость тела, работу сердца и сосудов.

Укрепление корпуса. В этом помогут планка, скручивания «велосипед».

Тайцзи. Данное боевое искусство основывается на медленных, контролируемых движениях. Оно может значительно улучшить равновесие и подвижность.