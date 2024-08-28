Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 августа 2024, 21:00
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Физиотерапевт рассказала о простых способах улучшения подвижности и равновесия

Всего их десять
С возрастом особенно важным становится улучшение баланса и подвижности. В том числе потому, что это позволяет и в старости продолжать заниматься любимыми делами и тренировками.
Физиотерапевт рассказала о простых способах улучшения подвижности и равновесия
© Verywell / Ben Goldstein

Упражнения на равновесие. Регулярное выполнение таких упражнений улучшает осанку и координацию, снижает риск падений и возникновения травм. Например, это стойка на одной ноге, ходьба с пятки на носок.

Силовые тренировки. Результаты исследований показывают, что эти тренировки могут расширить диапазон движений. Выполнять их можно как с отягощениями, так и с собственным весом. К подобным упражнениям относятся приседания, подъёмы ног.

Упражнения на гибкость. Это растяжка, йога. Научно доказано, что позы дерева, Воина III, собака мордой вниз улучшают мышечную силу, гибкость тела, работу сердца и сосудов.

Укрепление корпуса. В этом помогут планка, скручивания «велосипед».

Тайцзи. Данное боевое искусство основывается на медленных, контролируемых движениях. Оно может значительно улучшить равновесие и подвижность.

Физиотерапевт рассказала о простых способах улучшения подвижности и равновесия
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Балансировочные доски или стабилизирующие мячи. Добавляйте их в свои тренировки для улучшения равновесия, задействования стабилизирующих мышц.

Функциональные движения. Например, они выполняются в упражнениях на вставание из положения сидя, при подъёмах на платформу (используйте для этого тренировочную скамью или низкую ступеньку).

Тренировка проприоцепции. «Проприоцепция» — это осознание движений собственного тела. Особенно помогают в этом упражнения с поролоновой подушкой.

Ходьба. Рекомендуется ходить каждый день пешком, изменяя местность и маршрут. Ещё один вариант ходьбы — скандинавская, при которой используются палки для задействования верхней части тела и улучшения устойчивости.

Другие физические нагрузки и виды спорта. Подумайте о таких, которые вам были бы интересны. Это могут быть танцы, плавание, аквааэробика.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.