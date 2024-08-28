Физиотерапевт рассказала о простых способах улучшения подвижности и равновесия

Физиотерапевт рассказала о простых способах улучшения подвижности и равновесияВсего их десять
Упражнения на равновесие. Регулярное выполнение таких упражнений улучшает осанку и координацию, снижает риск падений и возникновения травм. Например, это стойка на одной ноге, ходьба с пятки на носок.
Силовые тренировки. Результаты исследований показывают, что эти тренировки могут расширить диапазон движений. Выполнять их можно как с отягощениями, так и с собственным весом. К подобным упражнениям относятся приседания, подъёмы ног.
Упражнения на гибкость. Это растяжка, йога. Научно доказано, что позы дерева, Воина III, собака мордой вниз улучшают мышечную силу, гибкость тела, работу сердца и сосудов.
Укрепление корпуса. В этом помогут планка, скручивания «велосипед».
Тайцзи. Данное боевое искусство основывается на медленных, контролируемых движениях. Оно может значительно улучшить равновесие и подвижность.
Балансировочные доски или стабилизирующие мячи. Добавляйте их в свои тренировки для улучшения равновесия, задействования стабилизирующих мышц.
Функциональные движения. Например, они выполняются в упражнениях на вставание из положения сидя, при подъёмах на платформу (используйте для этого тренировочную скамью или низкую ступеньку).
Тренировка проприоцепции. «Проприоцепция» — это осознание движений собственного тела. Особенно помогают в этом упражнения с поролоновой подушкой.
Ходьба. Рекомендуется ходить каждый день пешком, изменяя местность и маршрут. Ещё один вариант ходьбы — скандинавская, при которой используются палки для задействования верхней части тела и улучшения устойчивости.
Другие физические нагрузки и виды спорта. Подумайте о таких, которые вам были бы интересны. Это могут быть танцы, плавание, аквааэробика.
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