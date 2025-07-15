Фрукты и другие виды клетчатки, которые нужно есть каждый день

Орехи и семена. Они богаты полезными жирами, белком. Много клетчатки содержится в миндале, фисташках, грецких орехах, фундуке, семенах чиа, льна, подсолнечника.

Зерновые. Особенно большое количество клетчатки в овсе, ячмене, пшенице, ржи, лебеде, гречневой крупе.

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