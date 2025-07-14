Фрукты и овощи улучшат ваш сон

Для проведения нового исследования специалисты отобрали 34 участника в возрасте от 20 до 49 лет. Большинство добровольцев были мужского пола. Полученные данные показали, что потребление большего количества фруктов и овощей связано с меньшим количеством нарушений сна, употребление большего количества клетчатки и углеводов - с улучшением качества сна, а вот красного и переработанного мяса - с ухудшением сна.

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