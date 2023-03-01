Фрукты, которые можно и нельзя есть людям с диабетом

Если у человека диагноз «сахарный диабет», то ему в день можно употреблять примерно 200-300 г фруктов. Причём их нужно разделять на две порции.

Людям с сахарным диабетом врачи рекомендуют есть такие фрукты (и ягоды), как голубика, черника, клубника, сливы, плоды белой шелковицы.