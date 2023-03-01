Фитнес и здоровье
11:16, 01 марта 2023
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Фрукты, которые можно и нельзя есть людям с диабетом

Обычно в фруктах много глюкозы

Сахарный диабет - это одно из заболеваний, которое диагностируют довольно часто. У людей в этом случае наблюдается высокий уровень сахара в крови. И даже из фруктов им можно есть далеко не всё.

Фрукты, которые можно и нельзя есть людям с диабетом

Фото: Journal Med

Если у человека диагноз «сахарный диабет», то ему в день можно употреблять примерно 200-300 г фруктов. Причём их нужно разделять на две порции.

Людям с сахарным диабетом врачи рекомендуют есть такие фрукты (и ягоды), как голубика, черника, клубника, сливы, плоды белой шелковицы.

Фрукты, которые можно и нельзя есть людям с диабетом

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Категорически нельзя есть диабетикам бананы, манго, виноград, финики, груши, изюм.

Кроме того, под наблюдением врача человек с сахарным диабетом может употреблять апельсины, грейпфруты, мандарины, киви.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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