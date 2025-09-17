Фрукты, овощи и другие продукты, которые замедлят развитие деменции

В рамках нового исследования учёные наблюдали за более чем 2400 пожилых людей в Швеции в течение 15 лет. У участников отслеживали рацион питания и изменение здоровья.

Было обнаружено, что у пожилых, которые придерживались полезных для мозга и сердца привычек питания, старческое слабоумие и болезни сердца развивались медленнее. Напротив, у тех, кто ел больше воспалительных продуктов, деменция и сердечно-сосудистые заболевания прогрессировали быстрее, а ещё был выше риск развития хронических болезней.