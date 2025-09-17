Фрукты, овощи и другие продукты, которые замедлят развитие деменции

Фрукты, овощи и другие продукты, которые замедлят развитие деменцииЭто показало новое исследование
В рамках нового исследования учёные наблюдали за более чем 2400 пожилых людей в Швеции в течение 15 лет. У участников отслеживали рацион питания и изменение здоровья.
Было обнаружено, что у пожилых, которые придерживались полезных для мозга и сердца привычек питания, старческое слабоумие и болезни сердца развивались медленнее. Напротив, у тех, кто ел больше воспалительных продуктов, деменция и сердечно-сосудистые заболевания прогрессировали быстрее, а ещё был выше риск развития хронических болезней.
Рассмотренные в новом исследовании модели питания делают акцент на основных элементах сбалансированной, здоровой диеты. То есть на овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, бобовых и ненасыщенных жирах.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.