Опубликовано 17 сентября 2025, 19:30
Фрукты, овощи и другие продукты, которые замедлят развитие деменции

Это показало новое исследование
Недавно учёные обнаружили, что у пожилых людей, которые придерживаются полезных для мозга привычек питания, деменция развивается медленнее. У тех же, кто ест больше воспалительных продуктов, старческое слабоумие и другие хронические заболевания прогрессируют быстрее.
В рамках нового исследования учёные наблюдали за более чем 2400 пожилых людей в Швеции в течение 15 лет. У участников отслеживали рацион питания и изменение здоровья.

Было обнаружено, что у пожилых, которые придерживались полезных для мозга и сердца привычек питания, старческое слабоумие и болезни сердца развивались медленнее. Напротив, у тех, кто ел больше воспалительных продуктов, деменция и сердечно-сосудистые заболевания прогрессировали быстрее, а ещё был выше риск развития хронических болезней.

Рассмотренные в новом исследовании модели питания делают акцент на основных элементах сбалансированной, здоровой диеты. То есть на овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, бобовых и ненасыщенных жирах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.