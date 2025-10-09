Фрукты, овощи и не только: какие продукты подойдут для полезной для сердца диеты

Фрукты и овощи. Если берёте их в консервированном виде, то следите, чтобы они не содержали много сахара или натрия. Старайтесь половину тарелки заменять фруктами и овощами при каждом приёме пищи.

Цельное зерно. Подумайте о том, чтобы включить в диету ячмень, коричневый рис, гречневую крупу, булгур, просо, овсянку, лебеду, цельнозерновой хлеб, бублики, лепёшки, английские кексы, цельнозерновую пасту, тесто для пиццы.

Постные белки. Многие планы здорового питания включают нежирные белки. Из них можно рассмотреть фасоль, чечевицу, горох и другие бобовые, куриную грудку, яйца, рыбу и моллюски, тофу, грудку индейки, несолёные орехи.