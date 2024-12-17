Фрукты, овощи и не только: названы замороженные продукты, которые нужно всегда иметь дома

Фрукты и овощи. Хранятся они дольше, чем свежие, и их можно добавлять в блюда понемногу. По мнению шеф-поваров, самый важный замороженный овощ из всех — это горошек. Марко Канора, основатель Brodo, шеф-повар и основатель Hearth в Нью-Йорке, рекомендует также попробовать замороженные очищенные эдамаме.

Животные белки. По словам Мэри Пэйн Моран, шеф-повара и кулинарного инструктора в The Silver Lake Kitchen, замороженные креветки — вкусный и простой в хранении в морозилке белок. Они быстро размораживаются, их также можно нарезать порциями.