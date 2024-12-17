Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 декабря 2024, 09:00
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Фрукты, овощи и не только: названы замороженные продукты, которые нужно всегда иметь дома

Об этом рассказали шеф-повара
Хорошо укомплектованная морозильная камера поможет вам сэкономить время и деньги на готовке. Кроме того, вы сможете наслаждаться любимыми блюдами круглый год.
Фрукты, овощи и не только: названы замороженные продукты, которые нужно всегда иметь дома
© Nicholas Eveleigh/Getty Images

Фрукты и овощи. Хранятся они дольше, чем свежие, и их можно добавлять в блюда понемногу. По мнению шеф-поваров, самый важный замороженный овощ из всех — это горошек. Марко Канора, основатель Brodo, шеф-повар и основатель Hearth в Нью-Йорке, рекомендует также попробовать замороженные очищенные эдамаме.

Животные белки. По словам Мэри Пэйн Моран, шеф-повара и кулинарного инструктора в The Silver Lake Kitchen, замороженные креветки — вкусный и простой в хранении в морозилке белок. Они быстро размораживаются, их также можно нарезать порциями.

Фрукты, овощи и не только: названы замороженные продукты, которые нужно всегда иметь дома
© Photo: Getty Images. EatingWell design

Основы кондитерских изделий. Если у вас мало времени, то слоёное тесто поможет украсить ваши десерт или закуску, отмечает кондитер Таня Нганган.

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