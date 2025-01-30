Фрукты вместо сока и другие замены продуктов для снижения веса

Фрукты вместо сока и другие замены продуктов для снижения весаЭто поможет потреблять меньше калорий
Обезжиренное молоко вместо цельного. Так вы сэкономите около 70 калорий на чашку. При этом из каждой чашки вы по-прежнему будете получать 8 г белка и 12 г углеводов. Обезжиренное молоко при этом не содержит сахара, вопреки некоторым слухам.
Свежие фрукты и овощи вместо сладостей. Фрукты и овощи содержат мало калорий, богаты витаминами, минералами, антиоксидантами, клетчаткой.
Воздушный попкорн вместо картофельных чипсов. Такой попкорн содержит в 3 чашках на 73 калории меньше, чем попкорн с маслом.
Постные куски мяса вместо жирных. 100 г говяжьего стейка рибай — это около 269 калорий, 20 г жира и 18 г белка. При этом более постный вариант из верхней части говяжьей вырезки содержит примерно 155 калорий, 6 г жира и 22 г белка на 100 г.
Цельные продукты вместо сока. Из одного небольшого яблока (150 г) с кожурой вы получите около 90 калорий, 30 г углеводов, 4 г клетчатки, витамины и минералы. При этом стакан яблочного сока содержит около 114 калорий, 28 г углеводов и менее 0,5 г клетчатки.
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