Фрукты вместо сока и другие замены продуктов для снижения веса

Обезжиренное молоко вместо цельного. Так вы сэкономите около 70 калорий на чашку. При этом из каждой чашки вы по-прежнему будете получать 8 г белка и 12 г углеводов. Обезжиренное молоко при этом не содержит сахара, вопреки некоторым слухам.

Свежие фрукты и овощи вместо сладостей. Фрукты и овощи содержат мало калорий, богаты витаминами, минералами, антиоксидантами, клетчаткой.

Воздушный попкорн вместо картофельных чипсов. Такой попкорн содержит в 3 чашках на 73 калории меньше, чем попкорн с маслом.